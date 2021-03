Hoe de Afrikaanse varkenspest de weg vrijmaakte voor covid-19

Zogeheten ‘wet markets’ waar veel verschillende soorten (wilde) dieren worden verhandeld, spelen een belangrijke rol bij nieuwe virusuitbraken. Het sars-virus uit 2003 is waarschijnlijk op zo’n markt op de mens overgesprongen. En de kans is groot dat ook sars-cov-2 dat de wereld sinds vorig jaar in zijn greep houdt, op een markt in Wuhan de overstap naar de mens heeft gemaakt.

Minder wilde dieren eten zou helpen om de risico’s te verkleinen. Maar kort voor de corona-uitbraak werd vlees van wilde dieren juist populairder in China, zo blijkt uit onderzoek van Chinese en Britse onderzoekers. De reden: na de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest gingen Chinezen massaal op zoek naar alternatieve vleesbronnen, schrijft The Guardian.

De varkensziekte hield vanaf 2018 flink huis in China en bereikte in het laatste kwartaal van 2019 zijn hoogtepunt – precies op het moment dat het nieuwe coronavirus vermoedelijk de overstap naar de mens maakte. Door de Afrikaanse varkenspest daalde het aanbod en steeg de prijs van varkensvlees. En dat leidde er weer toe dat vlees van wilde dieren opeens een stuk aantrekkelijker werd.

“Als de consumptie van wilde dieren toeneemt, of dat nou komt omdat mensen meer jagen of omdat ze meer wilde dieren kopen, dan vergroot dat de kans dat een virus bij mensen binnendringt”, verklaart hoogleraar virale genomica David Robertson van de Universiteit van Glasgow tegenover The Guardian.

De meeste mensen bij wie sars-cov-2 aan het begin van de pandemie werd vastgesteld, werkten op of waren regelmatige bezoekers van de wet market in Wuhan. Op de markt werden illegaal gevangen wilde dieren verhandeld en ter plaatse geslacht.

Het kan nog jaren duren voordat definitief wordt vastgesteld hoe sars-cov-2 de overstap naar de mens heeft gemaakt. Door de enorme gevolgen van de virusuitbraak is het onderzoek naar het ontstaan inmiddels zwaar gepolitiseerd geraakt.

Corona-onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klagen dat China onvoldoende informatie verstrekt. De Chinese autoriteiten willen op hun beurt dat de onderzoekers ook kijken of het mogelijk is dat het virus het land is binnengekomen via geïmporteerd bevroren voedsel. De WHO-wetenschappers hebben inmiddels toegezegd die verklaring te zullen onderzoeken.