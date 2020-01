Plastic is een uitkomst voor de industrie omdat daardoor goederen makkelijker verpakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door ze omgeven door kleine plastic korrels en daardoor ‘veilig’ te kunnen vervoeren. Die korrels belanden vervolgens in het milieu. Dat wil zeggen in alles. Van aan de kust, tot op de bodem en in de magen van dieren.

Nieuwsuur over de plastic ramp.