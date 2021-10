Hoe Donald Trump in 2024 een gewelddadige staatsgreep pleegt

Wie dacht dat de Verenigde Staten – en daarmee de wereld – na de laatste presidentsverkiezingen verlost was van Donald Trump, komt bedrogen uit. Trump heeft de Republikeinse partij nog altijd in een ijzeren greep en alles wijst erop dat de man die langdurig probeerde de democratische verkiezingsuitslag met leugens, bedrog en geweld de nek om te draaien, zich opmaakt voor een terugkeer. En waar Trump er begin dit jaar niet in slaagde zijn overweldigende verlies opzij te schuiven, zijn er angstvallig veel tekenen die erop wijzen dat een volgende poging tot een staatsgreep wél zal slagen.

In zijn programma Real Time spreekt Bill Maher de vrees uit die bij veel Amerikanen leeft. Na de verkiezingswinst van Joe Biden probeerde Trump Republikeinse gouverneurs, senatoren en congresleden zover te krijgen die winst ongeldig te laten verklaren. Dat mislukte omdat tot grote onvrede van Trump veel partijgenoten nog net iets trouwer waren aan de democratie, dan aan hem. Sindsdien maakt hij er werk van dat te veranderen. Trumps macht binnen de partij is zo groot, dat wie niet in de pas loopt, een verdere politieke carrière wel kan vergeten. Een goed voorbeeld daarvan is Liz Cheney, dochter van Republikeinse havik Dick Cheney en tot voor kort iemand waar je binnen de partij nauwelijks omheen kon. Sinds ze zich tegen Trump keerde, telt ze zelfs op lokaal niveau nauwelijks nog mee.

Maher voorspelt dat Trump zijn leugens over gesaboteerde verkiezingen opnieuw zal herhalen, dit keer direct nadat de uitslagen van 2024 binnenkomen. Trump zal meteen zijn winst claimen, de hele Republikeinse partij zal zich achter hem scharen. Maar voor het zover is, zijn er al twee campagnejaren voorbij gegaan. Campagnes waarin Trump geen enkele rem meer zal kennen als het gaat om vijandige boodschappen. Het gevolg zijn nog gewelddadiger bijeenkomsten dan voor en tijdens zijn vorige presidentschap. Maher vreest dan ook dat tegen de tijd dat er nieuwe verkiezingen zijn, de straten van Washington DC gevuld zullen zijn met zwaarbewapende Trump-fanaten die zich dit keer niet laten verdrijven. De Democraten hebben het niet zien aankomen, die zijn te druk met denken dat de bevolking zich werkelijk bezighoudt met beloftes en beleidsplannen.

