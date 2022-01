Hoe een verzetsgroep duizenden foto’s redde uit concentratiekamp Mauthausen

Geen video? Klik hier.

Toen het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht kwam begonnen de nazi’s bewijzen van de Holocaust en concentratiekampen te vernietigen. Berlijn gaf het bevel te voorkomen dat ooit achterhaald zou kunnen worden wat zich in de vernietigings- en andere kampen had afgespeeld. Gevangen genomen nazi-kopstukken ontkenden na de oorlog van het bestaan van de kampen af te weten of er ooit geweest te zijn. Natuurlijk waren er de getuigenissen van de overlevenden, de gebouwen, de massagraven, de gaskamers. Maar van een concentratiekamp was er nog wat anders, dat cruciaal bleek om de nazi-kopstukken te veroordelen. In het kamp Mauthausen slaagde een kleine verzetsgroep van gevangenen erin foto’s die de nazi’s maakten te stelen. Ze verborgen het fotomateriaal. Over die heldhaftige actie en wat die betekende voor de geschiedschrijving gaat de documentaire The Mauthausen Resistance die tot 23 maart online te bekijken is op ARTE.