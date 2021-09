Geen video? Klik hier.

Er is een tekort van minstens 279.000 woningen. De woningnood was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo hoog. NOS op 3 zet helder een hele reeks oorzaken van de wooncrisis op een rij.

Zondag wordt in het Amsterdamse een landelijke demonstratie tegen de woningnood gehouden. Het Woonprotest wordt gesteund door meer dan 200 organisaties.

PAAR HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Morgen gaan we eindelijk protesteren voor radicale verbetering in het woonbeleid. De verwachte opkomst is gigantisch (🥳), en dat betekent dat we jullie moeten vragen om ons te helpen om het protest zo goed mogelijk te laten verlopen 👇 pic.twitter.com/9RhTrE9MnR

— HET WOONPROTEST (@WOONPROTEST) September 11, 2021