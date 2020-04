Bijna twee weken geleden ging er een staatje viraal waarin de besmettings- en dodencijfers van Nederland en Italië naast elkaar werden gelegd. Het virus arriveerde in Nederland zo’n twee weken na de eerste uitbraak in Italië en de cijfers lieten een verontrustende trend zien. De data waren gelijk getrokken op basis van het eerste aantal besmettingen: 24 doden in Nederland en 29 in Italië, op respectievelijk 16 maart en 29 februari. De statistiek toonde hoe de cijfers per dag vrijwel gelijk op gingen. En daar ging voor veel mensen een ongekende dreiging van uit. Ook al omdat Italië bijna vier keer zoveel inwoners telt als Nederland. Voor velen bleken de overeenkomsten een eyeopener en reden om hier voor een totale lockdown te pleiten, net als in Italië.

Als je deze cijfers bekijkt dan lopen we vrijwel precies gelijk op met Italië, alleen een paar weken later. Maar dit voorspeld dus vrij nauwkeurig wat ons te wachten staat. Blijf thuis, houd afstand, was je handen of whatever maar breek de trend! pic.twitter.com/aociT8QZ1U — Roland ♏ (@barbatum67) March 22, 2020

In het AD stelden deskundigen vraagtekens bij de methode. De feiten waren weliswaar hard maar het beeld werd nogal bepaald door de geselecteerde criteria. Wie een ander beginpunt koos, bijvoorbeeld de allereerste besmetting, zag veel minder overeenkomsten tussen de twee landen. Microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht legde uit dat zelfs een absoluut getal als het aantal overleden patiënten weinig zegt over de toekomst:

“Het kan ook te maken hebben met de manier waarop Nederland vooral oudere mensen behandelt”, zegt hij. Als deze mensen het coronavirus krijgen en ook al andere ernstige ziektes hebben dan is het hier meer geaccepteerd om deze patiënten geen kunstmatige beademing meer te geven en hen die lijdensweg te besparen. “Dat zou kunnen betekenen dat wij misschien wat eerder doden hebben, dan in andere landen, waar langer wordt doorbehandeld.”

Nu, bijna twee weken later, valt te zien of de cijfers van Nederland en Italië inderdaad gelijke tred houden. Dat blijkt niet het geval. Vanaf 24 maart, kort nadat het staatje viraal ging, begonnen de getallen uit elkaar te lopen. Het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland is nu net iets meer dan de helft van die in Italië op hetzelfde moment in de uitbraak. 1339 versus 2503. Inmiddels lijkt de dodelijke trend in Italië wat af te zwakken. Woensdag werden 747 doden gemeld, het laagste aantal in een week, al vragen critici zich af of de cijfers wel kloppen. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers bedroeg woensdag 13.155.

Het RIVM voorspelt dat vermoedelijk over zo’n twee weken ook in Nederland de neergang ingezet wordt.

Dit is hoe de vergelijking er uit ziet tot en met de Nederlandse cijfers voor 2 april.