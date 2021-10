Hoe val je vrouwen níet lastig op straat

In BOOS neemt Tim Hofman het op voor Julia. Zij werd ’s nachts lastiggevallen op straat. Ze was al vlakbij haar huis toen een man in een auto vroeg of ze bij hem in wilde stappen. Nadat ze hem meerdere keren had laten weten daar niet van gediend te zijn, bood de man haar nog geld aan. Toen Julia dit opnieuw afwees, reed de man – gelukkig – weg. Maar de gebeurtenis is haar niet in de koude kleren gaan zitten. En het incident staat ook niet op zichzelf, het gebeurt namelijk vaker. ’s Nachts, maar ook overdag. En dat geldt niet alleen voor Julia, maar voor ontzettend veel meer vrouwen. Sterker nog, er is vrijwel geen vrouw te vinden die er niet mee te maken krijgt.

Voor Tim en het team van BOOS dus tijd om een kleine cursus Hoe Val Je Vrouwen Níet Lastig te geven, én een bezoekje met wat vragen te brengen aan de man die Julia een onveilig gevoel bezorgde toen ze in haar eentje op straat liep.

