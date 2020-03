Hoekstra geeft toe: niet genoeg empathie met Zuid-Europa

Wopke Hoekstra erkent dat hij zich niet genoeg heeft ingeleefd in de zorgen van zijn Zuid-Europese collega’s die vorige week om noodsteun vroegen om de coronacrisis te bestrijden. “Als je zoveel storm oogst als wij nu hebben gedaan, dan heb je het kennelijk niet goed gedaan”, zegt hij in zijn wekelijkse interview met RTL Z.

Minister Hoekstra gaat door het stof: te weinig empathie getoond met Zuid-Europa #coronacrisis https://t.co/yLVxMxKXki pic.twitter.com/CZAPQEO5YL — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) March 31, 2020

Daarmee wekt de minister van Financiën de suggestie dat hij, net als andere bewindspersonen van Rutte-III, een probleem heeft met communicatie in deze crisis. “Ik heb mijn boodschap te weinig empathisch gebracht. Maar we willen op een solidaire manier kijken wat redelijk en verstandig is.”

Wat die belofte in de praktijk betekent, laat Hoekstra vooralsnog in het midden. “Ik ben voortdurend met de collega’s in gesprek. Een sterke Europese Unie is ook in ons belang, we hadden dat beter naar voren moeten brengen.”

De hardvochtige Nederlandse opstelling leidde de afgelopen week tot groeiende kritiek uit Zuid-Europa. De Portugese premier António Costa omschreef de Nederlandse inzet als ‘walgelijk’, terwijl Italiaanse politici Nederland ‘een gebrek aan ethiek en solidariteit in elk opzicht’ verweten.

GroenLinks- en PvdA-politici pleitten vorige week al voor het uitschrijven van gezamenlijke leningen, zogeheten eurobonds, om zwaar getroffen landen als Italië en Spanje uit de brand te helpen. Ook Klaas Knot van De Nederlandsche Bank uitte kritiek op het kabinet. “In deze fase, waar je vrachtwagens met lijken ziet rondrijden op zoek naar crematoria, moet de nadruk liggen op solidariteit”, vindt hij.

De harde lijn van het kabinet kon wel op steun rekenen van een curieuze coalitie bestaande uit onder meer Andries Knevel en Ronald Plasterk.

Uiteindelijk is het EP een actiegroep, geen parlement. De leden zijn het met elkaar eens. Ze vertegenwoordigen niet hun kiezers in Brussel, ze vertegenwoordigen Brussel in hun land. En bij elke gelegenheid zoeken ze kans om te bewijzen hoe belangrijk het EP is. https://t.co/eUS1dATu3v — Ronald Plasterk (@RPlasterk) March 31, 2020