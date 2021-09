‘Hoekstra wil voorkomen dat D66 medisch-ethische plannen door kan zetten’

Kee & Van Jole bespreken onder leiding van Natasja Gibbs bij De Nieuws BV op NPO Radio 1 natuurlijk de gestrande formatiepoging. VVD en CDA hebben definitief de deur dichtgegooid voor een kabinet met PvdA en GroenLinks. Van Jole zegt dat het opmerkelijk is omdat D66 en VVD samen een stuk hebben geschreven waar de twee linkse partijen enthousiast op reageerden. “Niemand weet wat er precies in staat maar D66 wil onder meer vooruitgang boeken op het gebied van medisch-ethische kwesties. Daar zit Hoekstra niet op te wachten, dat is een potentiële splijtzwam voor zijn partij. En dat kan hij er niet nog eens bij hebben.” Met GroenLinks en PvdA zou die D66-agenda doorgevoerd kunnen worden.

Kee vertelt hoe er in Den Haag wordt gereageerd. Daar is men niet vergeten dat uit de eerste informatieronde, die stukliep op de foto van het document ‘Omtzigt functie elders’, ook duidelijk werd dat Klaver bereid was als enige linkse partij in de coalitie te stappen. “Toen dat onthuld werd, zijn PvdA en GroenLinks elkaar heel stevig gaan vasthouden. Daarom is geprobeerd hem los te weken, maar tevergeefs. Nu wordt gezegd dat Klaver het verprutst heeft, dat hij minister van Klimaat had kunnen worden.” Volgens Van Jole is die analyse een staaltje spin die zo uit ‘Asterix en de Intrigant’ komt, het befaamde stripboek waarin een doortrapte Romein verdeeldheid zaait in het beroemde Gallische dorp. Kee: “Ik vertel slechts wat ik in Den Haag hoor.”

Van Jole stelt dat het de vraag is of Rutte uiteindelijk zal dreigen met nieuwe verkiezingen. “Dat zal Kaag trachten te voorkomen want die gaat ze op dit moment verliezen. En zo komt de weg vrij voor de ChristenUnie om weer aan te schuiven.”

Daarna praten de twee over de opmerkelijke carrièrestap van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. Kee wijst er op dat de VVD wel heel koeltjes reageerde met ‘het is Cora’s keuze’. Volgens hem is de partij er duidelijk niet gelukkig mee. Van Jole raadt hem aan te wobben wanneer de minister in gesprek is gegaan over die functie. “Haar voorganger Medy van der Laan maakte vijf dagen na de verkiezingen bekend dat ze op 1 augustus zou vertrekken. Waarom is Van Nieuwenhuizen niet eerder weggegaan? Wilde ze de begrotingsonderhandelingen nog bijwonen met het oog op haar nieuwe functie?” Uit interviews met Van der Laan wordt duidelijk dat Energie Nederland onder meer onderhandeld heeft aan de mobiliteitstafel over het Klimaatakkoord. “Dan heeft ze dus zitten onderhandelen met Van Nieuwenhuizen,” reageert Kee verbaasd. De minister ontkent dat de nieuwe functie betrekking heeft op haar beleidsterrein.