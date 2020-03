Marcel van Roosmalen duidt de duiders die maandagavond in de talkshows de toespraak van premier Rutte analyseerden. “De gevolgen van Ruttes toespraak waren rampzalig voor de gemiddelde televisiekijker. Dat zijn wij allemaal, want op straat is niets meer te doen. Ik herhaal: op straat is niets meer te doen. (…) De boodschap van de duiders was: hoera, we hoeven niet meer zelf na te denken. Dat wordt voor ons gedaan. Rutte is een leider, Rutte is een staatsman, Rutte is een held.”