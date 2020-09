Hof: ‘minder, minder’-toespraak Wilders onnodig grievend

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat Geert Wilders zich met zijn ‘minder, minder’-toespraak op een uitslagenavond in 2014 schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. Het Hof meent niet dat Wilders met zijn retorische vraag of zijn toehoorders meer of minder Marokkanen wilden, heeft aangezet tot discriminatie en haat. Dat bleek vrijdag tijdens het voorlezen van het vonnis.

Het Hof neemt het Wilders kwalijk dat hij zich “zonder nadere uitleg of nuancering” negatief heeft uitgelaten over alle Marokkanen. De uitspraak van de PVV-leider was daardoor onnodig grievend. “Daarmee is verdachte te ver gegaan”, concludeerde de voorzitter van het gerechtshof vrijdag in de hoger-beroepszaak.

“Uitlatingen mogen provocerend zijn, maar zij mogen bepaalde grenzen niet overschrijden”, hield de rechter de PVV-leider voor. Duizenden Nederlanders deden aangifte tegen Wilders vanwege zijn toespraak in een Haags café.

Het Hof legt de PVV-leider geen straf op. Bij de strafmaat hielden de rechters rekening met het feit dat Wilders een blanco strafblad heeft en al jaren wordt bedreigd. “De verdachte betaalt een hoge prijs voor het uiten van zijn meningen”, verklaarde de rechter.