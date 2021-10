Hoge schulden arme landen funest voor klimaatbeleid

Lage-inkomenslanden geven vijf keer zoveel uit aan het afbetalen van hun schulden dan aan klimaatmaatregelen. Volgens cijfers van de Jubilee Debt Campaign zijn de 34 armste landen jaarlijks 29,4 miljard dollar kwijt aan rentebetalingen en aflossingen, terwijl ze 5,4 miljard besteden aan klimaatbeleid. Dat meldt The Guardian.

De Jubilee Debt Campaign, die ijvert voor het kwijtschelden van onrechtvaardige en onbetaalbare schulden, waarschuwt dat het probleem in de komende jaren alleen maar groter wordt. De organisatie verwacht dat de armste landen in 2025 zeven keer meer kwijt zijn aan hun schulden dan aan klimaatbeleid.

“Lage-inkomenslanden betalen miljarden aan rijke landen, banken en internationale financiële instituties op een moment dat ze dat geld hard nodig hebben om de klimaatcrisis aan te pakken”, stelt Heidi Chow van de Jubilee Debt Campaign.

Om hun schulden af te betalen kiezen veel lage-inkomenslanden er bovendien voor om fossiele brandstoffen te winnen, waarschuwt Ausi Kibowa van het Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI).