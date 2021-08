Hoger onderwijs open zonder 1,5 meter, verder geen versoepelingen

Universiteiten en hbo’s mogen in het nieuwe studiejaar weer open. Studenten hoeven geen anderhalve meter afstand te bewaren. Wel zullen er vermoedelijk maar 75 studenten per collegezaal worden toegestaan. Dat is de versoepeling die het kabinet traditiegetrouw een dag voor de persconferentie heeft laten lekken.

Volgens de NOS en RTL Nieuws zullen de demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jonge morgen geen andere versoepelingen bekendmaken. Dat betekent onder meer dat discotheken en clubs voorlopig dicht blijven. Ook de voorwaarden voor evenementen blijven van kracht. Zo mogen festivals maximaal 750 bezoekers verwelkomen. RTL schrijft:

Voor sport- en cultuurvoorstellingen geldt dat daar meer mensen naar binnen mogen, zolang zij testen voor toegang en mensen er een vaste zitplaats hebben. Een zaal of sportaccommodatie mag dan tot tweederde van zijn maximumbezoekersaantal binnenlaten. Ook de Formule 1 in Zandvoort valt onder die voorwaarden.

Volgens het Outbreak Management Team is het verstandig om te wachten met verdere versoepelingen omdat nog iedereen de kans heeft gehad om zich twee keer te laten inenten. In juni besloot het kabinet wel om de boel weer open te gooien. Dat had toen een flinke besmettingsgolf tot gevolg.