Homohaters Vlaams Belang onder vuur na moord

Nadat drie Belgische tieners afgelopen weekend een man doodstaken omdat hij homo was, hebben verschillende partijen het Vlaams Belang bekritiseerd, meldt persbureau Belga. De radicaal-rechtse partij laat zich al decennia homovijandig uit.

“Als er zo’n drama gebeurt, is het belangrijk om man en paard te noemen”, meent de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers van de liberale Open Vld. Hij had een tweet van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op groot formaat laten afdrukken. In de denigrerende tweet vestigde Van Grieken de aandacht op de geaardheid van de voormalige Belgische premier Elio di Rupo, de eerste openlijke homo in de Belgische politiek.

Van Grieken is bepaald niet de enige vertegenwoordiger van de radicaal-rechtse partij die er dubieuze meningen over homo’s op na houdt. Boegbeeld Filip Dewinter greep Wereld Aids-dag enkele jaren geleden aan om te pleiten voor “duurzame én heteroseksuele relaties” – volgens hem “de beste aids-preventie”. In een interview met Robert Jensen verklaarde Dewinter dat hij niet wilde dat zijn dochter ooit zou thuiskomen met een vrouw. “Dan heb ik haar verkeerd opgevoed.”

Somers wees ook op andere homovijandige uitspraken van prominente leden van het Vlaams Belang. “Het is een eindeloze reeks uitspraken die telkens opnieuw van seksuele geaardheid een probleem maken”, concludeerde de minister.