Hond besmet met Coronavirus in Hongkong

In Hongkong is het Coronavirus aangetroffen in een hond. Dat heeft de regering van Hongkong vrijdag laten weten. Sinds de uitbraak van Covid-19 stelden veel huisdiereigenaren de vraag of hun dier ook besmet kon raken. Die lijkt nu beantwoord. Het zou in Hongkong gaan om ‘een mild geval’ van de griep.

In hoeverre de ontdekking van het Coronavirus in een huisdier reden is voor extra zorgen, is onbekend. Het Hongkongse ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbehoud (AFCD) zegt niet te weten of besmetting van huisdieren vaker voorkomt en of de dieren het virus kunnen overdragen op mensen. De hond is vooralsnog het enige bekende geval van Corona-besmetting bij een huisdier. De hond is in quarantaine geplaatst in een dierenasiel en wordt onderzocht.

Het ministerie roept huisdiereigenaren wel op hun huisdier bij verdenking van het Coronavirus over te dragen aan het AFCD. De dieren worden dan in speciale asiels in quarantaine geplaatst en onderzocht.

