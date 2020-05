Honderdduizend handtekeningen tegen gratis geld voor multinationals

Een petitie van GroenLinks om van overheidssteun aan grote bedrijven een lening te maken in plaats van een gift, is in korte tijd bijna honderdduizend keer ondertekend. De partij wil dat multinationals het volledig bedrag terugbetalen zodra er weer winst gemaakt wordt. Daarnaast wordt er als het aan GroenLinks ligt nog een reeks andere voorwaarden gesteld aan het nieuwe steunpakket dat vanaf 1 juni beschikbaar komt.

In de petitie staat:

De politiek staat op het punt om het economisch steunpakket te verlengen. We kunnen niet anders als we willen voorkomen dat er massaontslagen vallen nu veel bedrijven omzetverlies hebben. Maar er is 1 hele belangrijke les die we moeten leren van de vorige economische crisis: dit keer spreken we aan het begin af wie de rekening betaalt. In 2008 redden we de banken, maar werd de crisis betaald door de burger. Bezuinigingen op de zorg, cultuur, op sociale voorzieningen, op de meest waardevolle dingen in de samenleving. Dit keer mogen we dat niet laten gebeuren. Daarom zeggen wij: geef de steun waar die nodig is. De familiebedrijven. De caféhouder. De kapper. Maar als een multinational komt aankloppen voor steun van de overheid, laten we dan een heldere afspraak maken: er is steun, maar dat is geen gift, dat is een lening.

Behalve een steunpakket in de vorm van een lening, wil GroenLinks ook dat bedrijven die coronasteun ontvangen ‘voldoen aan sociale- en duurzaamheidseisen’. Zo liet GroenLinks-leider Jesse Klaver eerder al weten dat wat zijn partij betreft de steunontvangers verplicht moeten meewerken aan de invoering van een CO2-heffing en zich strikt aan afspraken over energiebesparing moeten houden. Ook zouden multinationals die voor hulp aankloppen bij de overheid geen bonussen of dividend mogen uitkeren.

Ook PvdA-leider Asscher liet eerder al weten striktere voorwaarden aan een nieuw steunpakket te willen stellen. Zo is er veel te doen over het schrappen van de ontslagboete in het nieuwe pakket dat op 1 juni moet ingaan. Daarnaast heeft het kabinet tot grote onvrede van vooral de linkse oppositie laten weten dat belastingontwijking geen belemmering is om alsnog overheidssteun te ontvangen. Tegelijkertijd liet het kabinet weten dat voor ZZP’ers die door de coronacrisis moeilijk kunnen rondkomen wel strengere regels gaan gelden.

cc-foto: MartinD