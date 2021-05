Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen, werken én betalen voor een zorgverzekering, komen niet in aanmerking voor een coronavaccin. Dat meldt Trouw op basis van vragen van onderzoeksplatform Investico aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het gaat om mensen die niet staan ingeschreven in een gemeente. Vaak wonen en werke deze arbeidsmigranten met veel mensen op een kleine ruimte en lopen daardoor een groot besmettings- en verspreidingsrisico.

Trouw schrijft:

Een praktisch probleem bij het al dan niet inenten van deze groep is dat veel arbeidsmigranten niet zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 blijkt dat deze groep minimaal 250 duizend arbeidsmigranten bedraagt. Na vier maanden zijn arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij zijn daardoor moeilijk te vinden voor de overheid.

Volgens het vaccinbeleid van VWS komen alleen personen geregistreerd in de BRP in aanmerking voor een vaccin. Het ministerie heeft nog niet besloten of het wenselijk is alle arbeidsmigranten in te enten. Experts zijn daar al lang over uit. Zo wijst GGD-arts Ashis Brahma op de kwetsbare positie waarin veel arbeidsmigranten zich bevinden. Viroloog Bert Niesters van UMC Groningen vindt ten eerste dat wie premie betaalt voor een zorgverzekering, ook in aanmerking komt voor zorg en dus een vaccin. Maar zegt daarnaast dat de samenleving als geheel gevaar loopt, wanneer je een grote groep personen ongevaccineerd laat.

Ook Vakbond FNV uit forse kritiek. ‘Het tekent hoe er in Nederland nog te vaak naar ze wordt gekeken: als tweederangsburgers,’ zegt vicevoorzitter Kitty Jong. De vakbond gaat er bij het ministerie op aandringen de arbeidsmigranten alsnog in het vaccinatieplan op te nemen. Brancheorganisatie van uitzendbureaus ABU is inmiddels zelf begonnen met een plan om arbeidsmigranten die niet staan ingeschreven in de BRP te bereiken, dat plan wordt binnenkort aangeboden bij het RIVM.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.