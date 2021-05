Honderdduizenden doden door lange werkweken

“Er is nog nooit iemand doodgegaan van hard werken, maar waarom zou ik het risico nemen?”, grapte de Amerikaanse president Ronald Reagan, die bekendstond om zijn luiheid, ooit. Een gevolg van die luiheid was dat Reagan niet altijd even goed geïnformeerd was. Dat geldt ook hier: te hard werken kan je wel degelijk je leven kosten.

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat er jaarlijks honderdduizenden mensen overlijden als gevolg van te lange werkweken, meldt de BBC. Wie wekelijks 55 uur of meer werkt, loopt een 35 procent hogere kans op een beroerte en 17 procent hogere kans om te overlijden aan hartproblemen, dan mensen die 35 tot 40 uur werken. In 2016 overleden er zo 745.000 mensen.

Volgens het onderzoek zijn te lange werkweken goed voor een derde van alle werkgerelateerde gezondheidsklachten. Langere werkweken leiden tot meer stress, en tot ongezonder gedrag. Gemiddeld geldt: wie langer werkt, slaapt minder, eet slechter en drinkt en rookt meer. Met name mannen lopen meer risico.

De WHO-onderzoekers vrezen dat de coronapandemie tot extra gevaar leidt. “Er zijn aanwijzingen dat het aantal gewerkte uren met 10 procent stijgt, als een land in lockdown gaat”, vertelt Frank Pega van de WHO.

