‘Honderdduizenden extra doden door angstcampagne rond AstraZeneca-vaccin’

Nadat er vorig jaar berichten opdoken dat vaccinatie in zeldzame gevallen kan leiden tot het ontstaan van bloedpropjes, besloot het ene na het andere land om te stoppen met inentingen van AstraZeneca.

Een van de ontwikkelaars van het vaccin, hoogleraar John Bell, haalt nu hard uit naar de wetenschappers en politici die verantwoordelijk waren voor de waarschuwingen voor de zeldzame bijwerking. Bell zegt in een BBC-documentaire dat door die angstcampagne vermoedelijk honderdduizenden mensen extra zijn overleden.

Het risico op bloedpropjes was erg laag: naar schatting een op de 65.000 gevaccineerden kreeg er last van. Desalniettemin werd de vaccinatiecampagne met AstraZeneca in tal van landen stopgezet. De reputatie van de inenting liep overal schade op: er werd gesproken van het ‘Aldi-vaccin’. Ook Nederland besloot 60-minners niet langer in te enten met AstraZeneca. In de VS werd het vaccin zelfs niet goedgekeurd.

Bijna de helft van de Britse bevolking kreeg wél twee prikken AstraZeneca. De inenting van AstraZeneca was een stuk goedkoper dan de vaccins van Moderna en Pfizer: er werd geen winst gemaakt op het in Oxford ontwikkelde vaccin. Het Pfizer-vaccin is ongeveer vijf keer zo duur.

Wereldwijd zijn er tot nu toe zo’n 10 miljard prikken gezet. Een kwart daarvan was AstraZeneca. Het vaccin wordt met name gebruikt in lage- en middeninkomenslanden.