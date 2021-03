Honderden aanwezigen bij protest tegen racisme en discriminatie

In Amsterdam zijn zondag enkele honderden mensen bijeen gekomen in het Westerpark om te demonstreren tegen toenemend racisme en discriminatie in de samenleving ‘en de opmars van extreemrechts‘. Organisator Comité 21 maart schat dat er zo’n 1500 deelnemers waren. Het protest vond plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Een terugkerend thema bij de sprekers was de verkiezingsuitslag. Dat de politiek leider van Bij1 Sylvana Simons en nummer negen op de kandidatenlijst van GroenLinks Kauthar Bouchallikht allebei een zetel wisten te winnen, werd als een overwinning voor de anti-racisme beweging gevierd. Maar daar staat tegenover dat extreemrechts fors wist te winnen. Saida Derrazi, lid van het Comité 21 Maart en medeoprichter van het moslimvrouwencollectief S.P.E.A.K zei daarover: ‘Men vindt het tegen racisme en discriminatie zijn niet een thema om op te stemmen. Ook niet na wekenlang demonstraties in de zomer voor Black Lives Matter. En het is al helemaal niet erg om op een partij te stemmen die moslims wilt deporteren.’

Ook woordvoerder Tayfun Balçik uitte zijn zorgen over het toenemende racisme in de politiek:

Extreemrechts is nog nooit zo groot geweest in de Kamer. Dit vraagt om het organiseren en bouwen van meer anti-racistische tegenmacht. Ook institutioneel. Zodat de rechten van al onze burgers en vluchtelingen gewaarborgd blijven.

Tijdens de demonstratie hielden de deelnemers zich aan de coronavoorschriften. Dat was niet het geval bij een andere protestactie in Amsterdam, namelijk de inmiddels wekelijks terugkerende betoging van complotdenkers en anti-lockdown-activisten. Hoewel de driehoek expliciet had verboden samen te komen op het Museumplein, kwamen daar toch honderden mensen naartoe. De ME greep uiteindelijk in en veegde het plein schoon.

Foto: Johan Jensen