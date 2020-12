Honderden Britse wintersporters onttrekken zich in Zwitserland aan verplichte quarantaine

Er mag dan een pandemie heersen die de hele wereld in zijn greep houdt en het leven drastisch verandert maar sommige mensen zijn niet van plan daarvoor af te zien van hun pleziertjes. Zoals wintersport. Grote groepen Britten trokken daarom naar Zwitserland om daar te gaan skiën. Maar dat pakte anders uit.

De Zwitserse autoriteiten merkten dat honderden Britse wintersporters plots uit het skioord Verbier verdwenen zijn. De toeristen bleken in de nacht van zaterdag op zondag stilletjes vertrokken nadat hen duidelijk was gemaakt dat ze tien dagen in quarantaine moesten. Die maatregel is vorige week in Zwitserland ingevoerd nadat duidelijk werd dat er onder de Britten een nieuwe, veel besmettelijker variant van het virus rondwaart. Tot die tijd waren de wintersporters gewoon welkom in het populaire skioord.

De quarantaineplicht werd door de regering in Bern met terugwerkende kracht vanaf 14 december van kracht verklaard. Iedereen die nadien uit Groot-Brittannië is gearriveerd moet in quarantaine. De Standaard schrijft:

De quarantaine-deserteurs zagen claustrofobische taferelen in hotelkamers niet meer zitten. Jean-Marc Sandoz, woordvoerder van de gemeente Bagnes, waartoe Verbier behoort, toont begrip. ‘Ik begrijp de woede van die mensen. Gezinnen met kleine kinderen zagen zich plots vastgezet op een ruimte van 20 vierkante meter. Dat was niet uit te houden.’ Intussen is duidelijk dat sommige Britten de grens overstaken naar Frankrijk. Daar zijn de skistations vanwege de coronacrisis sowieso gesloten, maar ze kunnen er wel een frisse neus halen.

Verbier wordt nu ook door Zwitsers gemeden omdat het als een mogelijke coronabrandhaard wordt beschouwd.