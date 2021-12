Honderden Cubanen willen asiel in Griekenland

De afgelopen maanden hebben honderden Cubanen asiel aangevraagd in Griekenland. Het gaat voornamelijk om studenten en mensen onder de vijftig met kinderen, meldt Al-Jazeera. “Er zijn advocaten, artsen, ingenieurs, we zijn geen bandieten”, vertelt Juan, die naar Griekenland is gevlucht.

De Cubanen willen de politieke onderdrukking en economische malaise in eigen land achter zich laten. Vluchtelingen klagen over tekorten in Cuba. “Er is schaarste aan medicijnen, zeep, toiletpapier en eten”, vertelt de 28-jarige Pedro aan Al-Jazeera. “Als er iets is, is het erg duur.”

Op 11 juli was er een protest vanwege de voedseltekorten in het land. Deelnemers aan dat protest werden later opgepakt: de autoriteiten hadden hen gefilmd. “Vrienden van mij werden in elkaar geslagen. Anderen raakten hun baan kwijt”, aldus Pedro.

Om in Griekenland te komen moeten de Cubanen een flinke reis maken. Pedro, die samen met zijn vriendin Laura naar Griekenland kwam, vertelt hoe ze eerst naar Moskou zijn gevlogen. Omdat Cubanen geen visum nodig hebben voor Rusland is dat geen probleem. Vanuit Moskou ging het tweetal naar Belgrado. Ze namen vervolgens bussen en taxi’s in Servië en Noord-Macedonië om bij de Griekse grens uit te komen.

Net als veel andere vluchtelingen die in Griekenland arriveren, hopen de meeste Cubanen door te kunnen reizen naar een andere EU-lidstaat. Onder meer Spanje en Italië zijn populair.