Honderden dode dolfijnen aangespoeld aan de Franse kust

Honderden dode dolfijnen zijn aangespoeld aan de kust van Frankrijk. Volgens een Franse monitoringgroep voor zeezoogdieren zullen er waarschijnlijk nog veel meer dieren aanspoelen. Franse zeewetenschappers zijn geschokt over de grote aantallen aangespoelde dode dolfijnen en de ernstige verminkingen, schrijft Deutsche Welle.

Volgens de natuurbeschermingsgroep Pelagis zijn vanaf midden februari ongeveer 670 dode dieren aangespoeld op stranden. “Het niveau van de bijvangst van sterfgevallen is niet acceptabel. Dit kan leiden tot het uitsterven van lokale populaties van de soort,” zei Visserijcommissaris Virginijus Sinkevicius van de Europese Unie, eraan toevoegend dat de cijfers “onaanvaardbaar” waren.

De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk de industriële visserij. De dolfijnen worden per ongeluk gevangen in industriële visnetten. De gruwelijke verminkingen en snijwonden zijn volgens activisten het gevolg van vissers die stikkende dolfijnen uit hun netten snijden, om hun materiaal te redden.

Pelagis zei woensdag dat het totale aantal dode dieren waarschijnlijk veel groter is omdat velen het strand niet bereiken en naar de oceaanbodem zinken. Sea Sheperd, een Canadese non-profitorganisatie voor het behoud van de zee, kondigde in een verklaring aan dat visverenigingen een “schandalige houding” hebben die de visindustrie aantast.

Vorig jaar alleen al werden meer dan 11.000 dode dolfijnen gevonden aan de Franse kust.

In januari heeft de Franse regering een plan opgesteld om de dolfijnen te beschermen, waarin het gebruik van zogenaamde “pingers” (apparaten die akoestische signalen uitzenden) verplicht is gesteld voor bepaalde vissersboten in de winter.

cc-foto: Wikimedia