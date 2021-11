Friezen achtervolgen twee vreedzame demonstranten tegen Zwarte Piet

Honderden mensen in het Friese Surhuisterveen hebben zaterdag twee vreedzame demonstranten tegen Zwarte Piet achterna gezeten, meldt Noordernieuws. Ook gooiden sympathisanten van de racistische blackface-Piet met zwaar vuurwerk.

De politie heeft ingegrepen en de demonstranten gevraagd weg te gaan voor hun eigen veiligheid. Er werden enkele tientallen agenten ingezet en die werden bijgestaan door politie ter paard en een speciaal drone team.

Het protest in Surhuisterveen was georganiseerd door de Groningse activist Dimitri Knobbe. Hij werd vergezeld door een medestander. De twee mannen droegen een T-shirt met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’.

RTV NOF schrijft dat de intocht “relatief rustig” is verlopen, maar meldt wel dat de demonstranten politiebescherming nodig hadden om weer bij hun auto’s te komen. Volgens de Leeuwarder Courant is het protest tegen Zwarte Piet “zonder incidenten verlopen”.