Honderden huishoudens verloren toeslagen zonder reden

De Belastingdienst heeft de toeslagen bij 750 huishoudens stopgezet zonder dat daar een reden voor was. Duizenden andere huishoudens kwamen op een zwarte lijst, terwijl er geen bewijs was dat zij fraudeerden of iets anders deden wat niet in de haak was. Dat schrijft NRC Handelsblad na inzage in ongepubliceerd onderzoek van accountantsbureau PwC.

De huishoudens belandden zonder het te weten in de zogeheten Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst. Het bestaan van deze zwarte lijst was al langer bekend. Wat de gevolgen van een vermelding in de FSV waren, was tot nu toe echter onduidelijk.

Doordat mensen onder toezicht werden geplaatst, moesten ze soms jarenlang bewijsstukken aanleveren om hun recht op toeslag aan te tonen. Dat was streng. Maakten ze één fout, dan konden ze worden uitgesloten van schuldsanering. Bij anderen werd de toeslag stopgezet op de dag dat ze in het systeem werden geregistreerd, zonder onderzoek.

De lat voor vermelding in de FSV lag erg laag, zo blijkt. Een ‘tip’ van een ex-partner of een telefoontje met een vraag over de toeslagen kon al voldoende zijn. Ook bevatte het register Facebook-foto’s die erop zouden kunnen wijzen dat iemand een partner had.