Honderden klachten over racisme en discriminatie bij Tesla

De Amerikaanse staat Californië spant een rechtszaak aan tegen Tesla. De producent van elektrische auto’s maakt zich volgens de autoriteiten schuldig aan ‘raciale segregatie’ in zijn fabriek bij San Francisco, meldt The Guardian.

Honderden werknemers in de fabriek in Fremont hebben aan de bel getrokken over de achterstelling en intimidatie van zwarte medewerkers. Een voormalige werknemer vertelt dat collega’s hakenkruizen tekenden en op dagelijkse basis racistische opmerkingen maakten.

De Californische autoriteiten spreken van een vijandige werkomgeving, waarin zwarte fabrieksarbeiders om de haverklap racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgen. Het racisme is bovendien beleid: zwarte werknemers worden slechter betaald en krijgen minder vaak promotie.

In een reactie laat Tesla weten dat het bedrijf “tegen alle vormen van discriminatie en intimidatie” is. De autoproducent roept de staat op om de rechtszaak niet door te zetten, en wijst erop dat “Tesla zoveel goeds heeft gedaan voor Californië”.