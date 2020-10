Honderden Nederlandse trollen verstoren debat Amerikaanse verkiezingen

Honderden Nederlandstalige trollen proberen via Twitter de Nederlandse blik op de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden en misleiden. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). Het datajournalistieke platform onderzocht de afgelopen maanden Nederlandstalige berichten waarin Biden of Trump werden genoemd.

In het onderzoek kwamen 476 anonieme accounts bovendrijven. De desinformatiecampagnes bestaan grotendeels uit complottheorieën die via afbeeldingen, filmpjes en websites worden gedeeld. Maar een deel van de trollen gaat verder en probeert door middel van verbale intimidatie gesprekken te laten ontsporen.

Pointer schrijft:

Grote nieuwswebsites zoals Telegraaf, AD en NOS staan ook tussen de meest verspreide links. Niet omdat daar misinformatie op staat, maar omdat de trollen een draai aan bepaalde berichten geven. Het medium zelf wordt aangevallen als zij een bericht plaatst, of de inhoud van zo’n bericht wordt uit de context gehaald en verdraaid.

Opvallend is dat de complottheorieën die worden verspreid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen, opvallend vaak verwant zijn aan complotdenken rond het coronavirus. Dezelfde trollen tweeten ook vaak misleidende informatie over bijvoorbeeld de coronawet, de covid-tests en de mondkapjes.

Het veelvuldig trollen is ‘een zorgelijke ontwikkeling’, zegt docent politieke communicatie Michael Hameleers tegen Pointer:

Als dat steeds vaker gebeurt, dan kan je tijdens verkiezingen zien dat mensen zich wellicht niet meer baseren op de feiten. Mensen mogen van mening verschillen, maar die meningsverschillen moeten wel gebaseerd zijn op hetzelfde begrip van de feitelijke waarheden. En als dat niet langer zo is, dan heb je een probleem.

Algoritmes

De Nederlandstalige trollen delen voornamelijk links naar Youtube-video’s, ontdekte Pointer. Filmpjes waarin complottheorieën worden gedeeld, ‘of interviews waarin de tegenstander van hun beoogde presidentskandidaat slecht naar voren komt’. Regeringspartijen D66 en CDA willen het groeiende probleem van desinformatie via YouTube, maar ook bijvoorbeeld Facebook bestrijden door de algoritmen aan te pakken die mensen deze video’s blijven voorschotelen. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Wie op YouTube een video zoekt over het coronavirus, komt al snel terecht bij video’s die waarschuwen voor de gevaren van vaccins en voor je het weet ben je verzandt in een moeras van anti-5G-filmpjes. Waarom is onduidelijk omdat de algoritmes niet inzichtelijk zijn en dus niet controleerbaar. D66 en CDA willen dat daar verandering in komt.

De krant schrijft:

Bekend is dat techbedrijven met hun algoritmes het publiek zo lang mogelijk op hun apps willen houden. Bijvangst is echter dat sensationele berichten en video’s voorrang krijgen omdat deze beter scoren. Maar ook dat gebruikers steeds meer in hun eigen wereldbeeld worden bevestigd, omdat de platforms ze meer van hetzelfde voorschotelen.

Woensdag dienen Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Harry van der Molen (CDA) een motie in waarin onderzoek wordt bepleit naar de maatschappelijke impact van private algoritmes. Dat gebeurt tijdens het Kamerdebat over desinformatie en digitale inmenging. De uitzending van Pointer over de trollen is woensdag 28 oktober te zien om 21.15 uur op NPO2.

cc-foto: Nenad Stojkovic