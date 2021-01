De benoeming van Lilianne Ploumen tot lijsttrekker van de PvdA heeft de partij honderden nieuwe leden opgeleverd. Dat onthulde Francisco van Jole in de laatste seconden van de rubriek Kee & Van Jole.

Daarvoor ging het uitgebreid over de positie van Hugo de Jonge die in de Tweede Kamer een onjuiste voorstelling van zaken gaf over het geruchtmakende datalek bij de GGD waardoor de persoonlijke gegevens van tienduizenden Nederlanders in verkeerde handen zijn gevallen. Zo stelde de minister dat het om screenshots van gegevens van zijn terwijl RTL-journalist Daniël Verlaan onthulde dat het om complete bestanden gaat waar mensen met een crimineel verleden toegang toe hebben. Van Jole constateert dat er kennelijk te weinig kennis van zaken aanwezig is bij de Kamerleden omdat de kwestie en verkeerde toelichting ernstig genoeg is om de demissionaire minister weg te sturen.

Parlementair journalist Peter Kee ziet dat anders. “De Kamerleden waren te druk bezig met hun eigen kwestietjes die ze nog aan De Jonge voor wilden leggen om door te kunnen pakken. Maar als een minister voor de tweede keer demissionair zou kunnen worden, dan was er wel reden toe dat nu te doen.”

Daarna praten ze over de rellen en de reactie van de politiek. Van Jole wijst op de rol van burgemeester Jorritsma die op zondagochtend verklaarde dat er ‘gewapende personen’ onderweg waren naar Eindhoven en daarom het centrum liet afsluiten. “Dat werkte denk ik als een magneet op mensen die uit zijn op sensatie en problemen.”

De campagne is inmiddels op stoom aan het komen en alle partijen richten hun pijlen op Rutte. Logisch vindt Kee want de VVD is veruit de grootste in de peilingen. Van Jole zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat dat zo blijft. “In Nederland worden de verhoudingen vaak pas in de laatste drie weken voor de verkiezingen beslist.”