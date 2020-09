Honderden Oostenrijkers krijgen per ongeluk geld uit Amerikaans coronafonds

Honderden Oostenrijkers hebben tot hun eigen stomme verbazing geld ontvangen uit het Amerikaanse coronasteunfonds. Dat meldt The Washington Post. Het gaat vermoedelijk om mensen die ooit tijdelijk in de Verenigde Staten hebben gewerkt, waardoor hun gegevens per abuis door de Belastingdienst zijn doorgegeven voor het steunpakket. Het eenmalige toelage is expliciet alleen bedoeld voor wettelijke inwoners van de VS.

Drie Oostenrijkse banken hebben bevestigd dat zo’n tweehonderd mensen de cheques verzilverd hebben. Een van hen is de 73-jarige Manfred Barnreiter die in de jaren 60 kortstondig in de VS gewerkt heeft. Zowel hij als zijn vrouw ontvingen een cheque van 1.200 dollar, ongeveer 1.000 euro. Aanvankelijk dachten ze dat het om oplichting ging, maar eenmaal bij de bank aangekomen bleken ze het geld gewoon in ontvangst te kunnen nemen.

Barnreiter liet nog wel weten het geld waarschijnlijk in de VS uit te zullen geven zodra de coronapandemie voorbij is. Of hij de daar de kans voor krijgt is echter nog maar de vraag. De Amerikaanse overheid heeft desgevraagd laten weten dat onterecht incasseren van het geld mogelijk leidt tot problemen bij een toekomstige visa-aanvraag om het land in te komen.

De cheques werden in april van dit jaar verstuurd als onderdeel van het steunpakket van het Congres om de financiële schade van de coronacrisis enigszins op te vangen. Aanvankelijk eiste president Trump dat zijn handtekening op de cheques zou staan, maar dat bleek wettelijk niet toegestaan. In plaats daarvan kreeg hij het voor elkaar om elders op het biljet alsnog zijn naam te laten drukken.