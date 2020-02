Honderden vluchtelingen bereiken de Hongaarse grens

Honderden vluchtelingen die vanuit Servië naar Hongarije zijn vertrokken, hebben zich Tompa aan de zuidgrens van Hongarije verzameld. Volgens Daily News Hungary groeit het aantal aanwezige vluchtelingen gestaag. Sommige asielzoekers dragen spandoeken met teksten als: “We zijn vluchtelingen, geen criminelen” en “We rennen weg van oorlog, niet van honger.” Het gaat om zo’n 400 tot 500 mensen, onder wie kinderen.

Vanuit heel Servië arriveren er bussen met migranten aan de grens van Hongarije. De vluchtelingen komen onder meer uit Syrië, Jemen, Afghanistan en Irak. Ze eisen dat Hongarije de grenzen opent. De organisatoren van de ‘migrantenkaravaan’ zeggen vandalisme niet te tolereren en willen vreedzaam de grens oversteken. De karavaan zou weken geleden al zijn georganiseerd via social media. Via Hongarije hopen de migranten uiteindelijk West-Europa te bereiken. De Hongaarse grenspolitie heeft de grensovergang in Toma tijdelijk afgesloten en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Hongarije staat erom bekend het anti-migratiefront binnen de EU te leiden. De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn partij Fidesz voeren al jaren een campagne tegen vluchtelingen en asielzoekers. Orbán zegt dat geen enkele asielzoeker welkom is in het land. In 2015 liet hij een hek plaatsen die de grens met Servië en Kroatië hermetisch afsloot, op het moment dat de vluchtelingencrisis in volle gang was. Toch werden er in 2018 61.000 verblijfsvergunningen aan niet-EU burgers uitgereikt. In 2015 werden er maar 12.000 verblijfsvergunningen gegeven.

IN PICTURES | After trying in vain to cross into Hungary, despite facing barricades and police officers, hundreds of migrants have been turned away and moved to camps in Serbia. Here’s a glimpse of how the scene at the Hungarian-Serbian border looked:https://t.co/LjX1nqxCsW — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 7, 2020

Het parlement stemde in 2018 in met de Stop Soros-wetgeving, een uitgebreid pakket aan anti-migratiemaatregelen. Hongaren die zich inzetten voor asielzoekers of migranten die proberen een verblijfsvergunning te krijgen, lopen het risico op een jaar gevangenisstraf. Ook het geven van geld of voedsel aan migranten en het uitdelen van folders over het vluchtelingenprobleem is volstrekt verboden. In totaal zijn negen wetten aangepast. De wetten zouden bedoeld zijn om ‘illegale migratie’ tegen te gaan, ‘de grenzen te versterken’ en ‘de Hongaarse nationale veiligheid te beschermen’.

Hongarije is door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al meerdere malen op de vingers getikt voor het systematisch uithongeren van asielzoekers, die worden vastgehouden in speciale transitiezones aan de grens. Media en hulpverleners mogen de kampen niet in. Ook krijgen asielzoekers niet de mogelijkheid om zelf eten te kopen. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties die hulp willen bieden, worden verplicht om extra belastingen te betalen. De Europese Commissie wil dat Hongarije voor het Europese Hof van Justitie verschijnt vanwege de wetgeving.

cc-foto: Screenshot YouTube