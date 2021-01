Honderden vogels dood op straat door vuurwerk

Het ziet er uit als een scene uit een horrorfilm. De straten rond het station van Rome lagen met de jaarwisseling bezaaid met dode vogels, veelal spreeuwen.

Geen video? Klik hier.

De dierenbeschermingsorganisatie OIPA spreekt van een slachting onder de vogels en noemt het afsteken van vuurwerk als oorzaak. In de bewuste buurt staan veel bomen waar spreeuwen massaal in overnachten. Volgens Loredana Diglio van OIPA zijn de dieren waarschijnlijk omgekomen door angst. Rome had een verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd maar dat werd door velen genegeerd, net als de avondklok die om tien uur inging.

OIPA wil dat vuurwerk verboden wordt omdat het afsteken neerkomt op dierenmishandeling.

Radarbeelden van het KNMI tonen dat ook in Nederland vogels massaal in paniek raken door vuurwerk. “De dieren komen hierheen om rustig te kunnen slapen”, vertelt boswachter Thomas van der Es tegen Rijnmond. “En als er dan ineens een muur van licht en geluid ontstaat om twaalf uur door het vuurwerk, dan raken die beesten verstoord.”

De beesten zijn rond middernacht door de omgeving gaan vliegen, met alle gevolgen van dien. “Soms vliegen dieren tegen hoogspanningskabels. De dieren zijn door elkaar gehusseld, dat merk je nog dagen. Je ziet ze in andere groepssamenstelling vliegen.” Dat de dieren zichtbaar zijn op de radarbeelden van het KNMI komt doordat het om grote vogels gaat. Voornamelijk ganzen en kleine zwanen, laat Van der Es weten.

Kijk hier naar de radarbeelden.