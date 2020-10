Hondje gedood door vuurwerk dat in zijn bek ontplofte

In Winterswijk is een hondje overleden nadat vuurwerk in zijn bek ontplofte. Dat meldt Omroep Gelderland. Het diertje pakte aangestoken vuurwerk op en overleefde de verwondingen erna niet.

De politie laat weten wel een melding te hebben ontvangen, maar dat er geen aangifte is gedaan. Dat kan er volgens hen op wijzen dat er sprake is van een ongeluk en geen opzet. De dierenambulancemedewerkers die probeerden de hond te redden laten weten ernstig geschrokken te zijn van wat ze aantroffen. In een bericht op Facebook schrijven ze:

Ik dacht dat ik een balletje ging vangen vanmorgen. Het was vuurwerk dat ontplofte in mijn bekje. Wij als medewerkers dierenambulance maken veel mee, maar we zijn diep geschokt van wat wij aantroffen. De detailfoto’s zullen wij u besparen. Denk na als je vuurwerk koopt! Het kan levens kosten. Dat is vanmorgen maar weer gebleken.