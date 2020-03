Hongaars parlement stemt in met dictatuur: alle macht nu bij Orban

Het Hongaarse parlement heeft met ruime meerderheid de totalitaire macht overgedragen aan minister-president Viktor Orban. Dankzij de nu aangenomen coronawet, kan de regering van Orban per decreet regeren, wat betekent dat zonder ook maar de minste toezicht van het parlement maatregelen en wetten kunnen worden doorgevoerd. Door de coronawet is Hongarije de facto een dictatuur geworden.

Maandagmiddag werd de speciale wet met 137 tegen 53 stemmen aangenomen. Oppositieleider Peter Jakab van de Jobbik-partij sprak van het “in quarantaine plaatsen van de complete Hongaarse democratie”.

In de praktijk houdt de coronawet in dat voor onbepaalde tijd de noodwet van kracht is. Alleen de regering van Viktor Orban kan bepalen wanneer die eindigt, het parlement kan niet meer controleren of handhaving van de noodwet noodzakelijk is. Zolang de noodwet geldt, worden er geen verkiezingen gehouden. Dat betekent dat de Fidesz-partij van Orban voor onbepaalde tijd aan de macht is. Daarnaast komen er forse straffen te staan op het verspreiden van nepnieuws en geruchten, maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Nog forsere straffen staan op het ongeoorloofd verlaten van je huis zolang de quarantaine-maatregel is ingesteld: maximaal acht jaar celstraf.

Voorafgaand aan de stemming was er ook kritiek op het voornemen de coronawet door het parlement te loodsen. Meer dan 100.000 Hongaren ondertekenden een petitie om de stemming af te blazen. Ook de Raad van Europa waarschuwde Orban een week geleden al. “Een ongecontroleerde noodtoestand voor onbepaalde tijd kan niet garanderen dat de basisprincipes van democratie worden nageleefd,” schreef secretaris-generaal Marija Pejčinović Burić aan Viktor Orban.

Hungarian Parliament passes bill that gives PM Orbán unlimited power & proclaims: – State of emergency w/o time limit

– Rule by decree

– Parliament suspended

– No elections

– Spreading fake news + rumors: up to 5 yrs in prison

– Leaving quarantine: up to 8 yrs in prison#COVID19 pic.twitter.com/5ScZCbF4yv — Balazs Csekö (@balazscseko) March 30, 2020

Bronnen: BBC, NPR / cc-foto: EPP