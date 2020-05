Hongarije voert omstreden anti-transgenderwet in

Het Hongaarse regering heeft dinsdagmiddag een wet doorgevoerd die het onmogelijk maakt op latere leeftijd de sekse te wijzigen. Dit houdt in dat het land transgender en intersekse personen officieel niet langer erkent. Amnesty International noemt de wet ‘een stap terug naar de middeleeuwen’.

De regering van Viktor Orbán probeert al twee jaar de anti-transgenderwet door te voeren. Dit leverde hem zowel in eigen land als in het Europees Parlement de nodige kritiek op. Vanwege de coronacrisis is in Hongarije het parlement aan de kant geschoven en regeert de regering-Orbán bij decreet, wat van het land de facto een dictatuur maakt. Het was dan ook een koud kunstje voor Orbán zijn gewenste anti-transgenderwet aangenomen te krijgen.

Amnesty International-onderzoeker Krisztina Tamás-Sáróy spreekt schande van de wet:

Tamás-Sáróy roept de hoogste commissaris voor de mensenrechten in Hongarije op de wet ongeldig te verklaren.

In het Europees Parlement heeft de Duitse parlementariër Terry Reintke (Groenen) fel uitgehaald naar de regering-Orbán. ‘Het zal je niet lukken deze gemeenschap te breken,’ zei zei. ‘Trans-personen houden niet op te bestaan omdat jij dat wil.’ Ze benadrukte dat het Europese continent gebaat is bij het waarborgen van vrijheid en diversiteit. ‘En daar zullen we voor blijven strijden.’

"You will not break this community. Trans people will not cease to exist just because you want them to."

As the Hungarian far-right dictatorship declares war on trans people, an inspirational speech from @TerryReintke that everyone must hear.pic.twitter.com/3ebxW2JHfu

— Owen Jones says join a union🌹 (@OwenJones84) May 19, 2020