Hoofdrolspeler veelgeprezen podcast Caliphate lijkt fantast

De 25-jarige Shehroze Chaudhry, die zichzelf Abu Huzayfah noemt en de hoofdpersoon is van de podcastserie Caliphate, is gearresteerd. Hij zou zijn betrokkenheid bij de islamitisch geïnspireerde terreurorganisatie ISIS uit zijn duim hebben gezogen. Het verzinnen van deelname aan terroristische activiteiten is in Canada verboden.

Caliphate, een podcast van The New York Times, werd de afgelopen jaren veelgeprezen. Zo gaf de Volkskrant de serie vier sterren en zette De Lagarde de podcast op de tweede plaats van de beste podcasts van het jaar 2018. De Correspondent sprak van een ‘geniale podcastserie’ en prees de wijze waarop podcastmaker Rukmini Callimachi “probeert na te gaan of de verhalen uit de interviews wel kloppen”.

Over de inhoud van die verhalen rezen bij The New York Times al snel twijfels, schrijft de krant zelf in een reconstructie. Onderzoeksjournalisten waren al meteen sceptisch over de geloofwaardigheid van Chaudhry die onder meer vertelde over executies waarbij het warme bloed “in de rondte spoot”.

Midden-Oosten-redacteuren van de krant zetten bovendien vraagtekens bij ander sensationeel werk van podcastmaker Callimachi. Ze leek vaak te vertrouwen op onbetrouwbare bronnen die haar “vertelden wat ze wilde horen”, zoals een voormalige Times-verslaggever het omschrijft.

Uit onderzoek in Syrië bleek dat mensen die ISIS de rug hadden toegekeerd, nooit van Abu Huzayfah hadden gehoord. Een redacteur in Washington DC leek het verhaal van de Canadees uiteindelijk toch te kunnen bevestigen: overheidsfunctionarissen bevestigden dat hij lid was geweest van ISIS. Of ze daar bewijs voor hadden, bleef onduidelijk.

De Canadese autoriteiten zijn er inmiddels van overtuigd dat Chaudhry een fantast is. De 25-jarige man kan maximaal vijf jaar gevangenis krijgen als hij wordt veroordeeld voor het verzinnen van een verleden bij ISIS.

