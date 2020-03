Hoogleraar waarschuwt: ‘Ons individualisme gaat ons de das om doen’

Dit is het moment op het collectief boven het individu te plaatsen. Dat schrijft hoogleraar Wim Derave van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent in een open brief die onder meer is gepubliceerd in De Morgen. “Ieder van ons kan nu een leven redden door zich verantwoord te gedragen.”

De professor benadrukt het belang van social distancing: zoveel mogelijk thuiswerken en afstand houden tot anderen, bijvoorbeeld bij supermarktbezoek. Dat er lockdownparty’s werden georganiseerd in reactie op de aangekondigde maatregelen stelde hem dan ook teleur.

Ik begrijp dat veel mensen verward zijn door de coronacrisis. (…) Laat me die verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af. Als we de huidige maatregelen strikt opvolgen, dan zal het hels zijn, maar misschien nog niet catastrofaal. Maar dit weekend ging het al mis. Dus het zal wel catastrofaal worden. We lopen met open ogen in de afgrond, uit eigenbelang.

De westerse mens vindt het moeilijk om het eigenbelang niet te prevaleren, stelt Derave vast. “Veel te veel gesteld op onze individuele verlangens om deze epidemie de baas te kunnen. Ons individualisme gaat ons de das om doen.”

De hoogleraar is mild over de hamsteraars die de supermarkten de afgelopen dagen omzetten bezorgden die ze normaal alleen voor kerst halen. Hij heeft zelfs enig begrip.

Het is niet zo gek om te denken dat er een probleem kan komen als de drie bakkers in je buurt binnen enkele weken alledrie tegelijk ziek in bed liggen met Covid-19. Hamstergedrag raad ik af, want het is vervelend, maar het is niet gevaarlijk.

De ‘echte asociale hamsteraars’ zitten volgens Derave op de beurs. “Die brokers verkopen massaal hun aandelen bij het begin van een crisis (wat de crash verder uitlokt) en kopen dan doodleuk terug in als de put bereikt is, en het bloedbad voltrokken is. Zij maken winst in volle miserie.”

Derave vergelijkt de strijd tegen het nieuwe coronavirus met een oorlog.

De oorlog van de komende weken en maanden zal in de ziekenhuizen worden gestreden. Dat wordt het slagveld, en het zal niet mooi zijn. De frontsoldaten zijn de verplegers en verpleegsters, dokters en alle helden in de zorg.

Ze zullen hartverscheurende keuzes moeten maken, omdat ze niet iedereen kunnen helpen die hulp nodig heeft. In Italië sterven momenteel veel meer mensen dan eigenlijk zou moeten voor het virus.

De frontsoldaten riskeren hun leven, want de beschermende kledij en maskers gaan ooit op zijn en onvoldoende kunnen aangevuld worden. Binnen enkele weken is de epidemie overal tegelijk ontploft en is er een wereldwijde schaarste op beschermende kledij, mondmaskers etc.

Het voelt vreemd om deze zinnen op te schrijven. Het lijkt alsof wij dit niet kunnen meemaken, dat het niet past in ons wereldbeeld, dat zachter is en minder rauw. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het toch gebeuren. Ik vind allerminst genoegen in het bang maken van mensen, maar zo lang veel mensen de ernst nog steeds niet vatten, moeten we expliciet zijn.

Wie de komende weken de pech heeft om ernstig ziek te worden, zal afhankelijk zijn van de moed, zelfopoffering en onbaatzuchtigheid van de helden van de zorg. Zij gaan pauzes overslaan, dubbele shiften draaien, oververmoeid verderwerken, het werk van hun door corona gevelde collega ook nog erbij nemen, en dit weken, zelfs maanden aan een stuk. Mijn schoonzus, Gaella Labarque, zal als verpleegster werken op een corona-afdeling. Ik krijg tranen in mijn ogen bij de gedachte.

In een normale oorlog hangt de ernst van het gevecht niet af van de discipline van je eigen achterhoede. Nu wel. Hoe meer wij ons nu gedragen, hoe minder de kans dat onze frontsoldaten binnen enkele weken door de knieën gaan.

Doe het voor Gaella, en voor alle frontsoldaten: “Flatten the curve, and spread the word!”

Foto: Universiteit Gent