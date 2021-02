Hoogleraren in dienst van de Zuidas beïnvloeden belastingwetgeving

Ruim 70 procent van de hoogleraren belasting- en ondernemingsrecht werkt ook bij een goed betalend advieskantoor dat bedrijven helpt bij het ontwijken van de belastingen. Dat blijkt uit onderzoek van GroenLinks, waarover EenVandaag bericht.

“In de regel komt dit erop neer dat zij een vierdaagse werkweek bij een advieskantoor — vanuit het wetenschappelijke perspectief de ‘nevenfunctie’ of het ‘nevenbelang’ genoemd — combineren met een academische positie voor één dag in de week”, schrijven Bart Snels en Maarten Kavelaars van GroenLinks in hun onderzoek.

Volgens de partij is deze “wirwar van academische, commerciële en bestuurlijke dubbelfuncties” onwenselijk omdat de wetenschappers ook het politieke debat over belastingen in hoge mate beïnvloeden. Zo zitten de hoogleraren in ministeriële commissies die advies uitbrengen over belastingwetgeving, en proberen zij te voorkomen dat grote bedrijven meer moeten bijdragen.

GroenLinks-Kamerlid Snels ijverde de afgelopen jaren voor het aanpakken van belastingontwijking door multinationals. Zo diende hij een wet in om multinationals winstbelasting te laten betalen. Daarbij ondervond hij “hoe agressief de lobby is vanuit de hoogleraren”, vertelt hij aan EenVandaag.

“De wetenschappers met een dubbele pet hebben zich diep in het hart van de democratische besluitvorming weten te nestelen”, constateren de GroenLinksers. Het gevolg is dat partijen die ideeën hebben die haaks staan op de belangen van de Zuidas, “in het politieke debat op achterstand worden gezet.”

Snels krijgt bijval van de Leidse hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert. Die stelde afgelopen najaar in zijn oratie de dubbele petten van zijn collega’s aan de kaak. “Als we op deze voet doorgaan worden we straks als wetenschap niet meer serieus genomen”, meent hij.

