Hoogste aantal coronadoden sinds half mei

Het RIVM meldt dat er in het afgelopen etmaal 38 Nederlanders zijn overleden aan corona. Dat is het hoogste aantal sinds half mei. De afgelopen week werden gemiddeld 29 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder waren dat er nog 18.

De sterke stijging van het aantal besmettingen – het afgelopen etmaal kwamen er 2718 nieuwe bevestigde gevallen bij – laat zien dat de corona-epidemie in Nederland allesbehalve onder controle is.

#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren: Positief getest: 2718

Totaal: 108631 (+2713 ivm 5 corr.) Opgenomen: 30

Totaal: 12589 (+29 ivm -1 corr.) Opgenomen op IC*: 11

Huidig: 128

Totaal: 3227

* bewezen of verdacht

(https://t.co/CSg3RREYsl) Overleden: 38

Totaal: 6366 pic.twitter.com/mfEgi3jJtt — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) September 26, 2020

Premier Rutte kondigde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie aan dat het Outbreak Management Team (OMT) maandag met een advies komt voor nieuwe maatregelen voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De situatie in Nederland steekt schril af bij die in Duitsland. Hoewel ons buurland een bijna vijf keer zo grote bevolking heeft, werden er in het afgelopen etmaal minder besmettingen vastgesteld: 2507. Er overleden gisteren negen Duitsers aan corona.