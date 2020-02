Hoogste infectiegraad coronavirus op cruiseschip Japan

Op cruiseschip The Diamond Princess is de hoogste infectiegraad van het coronavirus bereikt, meldt het AD. Momenteel zijn 355 mensen positief getest op besmetting, wat betekent dat bijna 10 procent van de 3711 personen aan boord besmet is met het coronavirus. Lang niet iedereen aan boord is getest. Aan boord van het schip, dat voor de kust van Japan ligt, zijn ook vijf Nederlanders, die niet besmet zouden zijn.

Volgens gezondheidsexperts laat de situatie op The Diamond Princess zien dat het virus zich goed verspreidt in kleine ruimtes. Cruises zorgen er zo voor het virus zich verder verspreidt via druppeltjes in de lucht of besmette oppervlakten.

An army of medical staff working hard at night taking #coronavirus patients, seen from aunt and uncle’s balcony on the #DiamondPrincess cruise ship in Japan

#クルーズ船 #新冠肺炎 #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/RkvXIg0lIi — Virginia Lau (@virginiaylau) February 16, 2020

Een Brits echtpaar, David en Sally Abel, zitten vast op het schip en doen via social media verslag van de omstandigheden aan boord. Het stel is nog niet getest op het virus. Ondanks dat er goed voor de passagiers wordt gezorgd, is het niet altijd makkelijk. “We zijn hier nu bijna twee weken en het wordt steeds moeilijker. Het lijkt een eeuwigheid”, zegt Sally Abel in de video.

Italy, Hong Kong, South Korea, US, Canada have all said this weekend that they will evacuate their citizens from the #DiamondPrincess Brits still left in the dark, asking for government help #COVID2019 — Nicola Smith (@niccijsmith) February 16, 2020

Het Britse echtpaar roept Boris Johnson op om hen bij te staan en alle Britse passagiers te repatriëren. Tot 19 februari dienen passagiers in hun hut blijven. Zo nu dan mag er op het het buitendek een ‘frisse neus’ gehaald worden, op voorwaarde dat passagiers een mondkapje dragen en voldoende afstand tot elkaar bewaren.

Hongkong, Canada, Italië en Zuid-Korea gaan burgers van de Diamond Princess repatriëren uit Japan. Het gaat om 330 mensen uit Hongkong. Hoeveel Canadezen worden teruggevlogen, is nog niet bekend.

De passagiers keren met speciale chartervluchten terug naar Hongkong en Canada, nadat de quarantainetijd van het schip woensdag voorbij is. De mensen die naar huis terugkeren moeten wederom veertien dagen in quarantaine blijven. Zaterdag maakten de Verenigde Staten bekend dat ook zij de 380 Amerikanen die nog op het cruiseschip vastzitten terug zullen halen.

We all know that we were facing a crisis here in Diamond Princess due to NCoV but hey we still managed to smile, laugh and dance. For our Family and Friends to know that we were Ok here and We Will Stand Together As One until we finish the Quarantine.#Galley#TeamDiamondPrincess pic.twitter.com/0nqsPsOfhP — Mae Fantillo (@maejuliene18) February 14, 2020

