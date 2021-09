Horde woeste antivaxxers bestormt hoofdkantoor medicijnwaakhond

Een grote groep agressieve antivaxxers heeft in Londen het kantoor van de Britse medicijnwaakhond MHRA bestormd, uit woede over de beslissing het coronavaccin beschikbaar te stellen voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar oud. Bij de aanval raakten vier politieagenten gewond. Een deel van de woedende viruswaanzinnigen viel later op de dag nog een vaccinatiecentrum aan de andere kant van de stad aan.

Volgens The Guardian zijn de aanvallen georganiseerd door een antivaxx-groepering die zichzelf Official Voice noemt. Via berichtenapp Telegram werden aanhangers opgeroepen zich volledig in zwarte kleding te hullen en te verzamelen bij het metrostation nabij de MHRA. In de groep werd aangekondigd dat de actie zou gaan om het krijgen van antwoorden op vragen van de antivaxxers: ‘En we gaan niet weg zonder dat we die hebben gekregen.’

Waar de antivaxxers zich op hadden verkeken, is dat er rond de MHRA al een grote politiemacht aanwezig was. Er bestond het vermoeden dat er een demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion zou plaatsvinden, dus waren er al de nodige agenten en beveiligers op de been gebracht. Op videobeelden die doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool door agressieve Trump-aanhangers, is te zien hoe de antivaxx-meute probeert het gebouw van de MHRA binnen te komen, terwijl een groep agenten uit alle macht probeert dat te verhinderen.

