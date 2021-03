Horeca gaat over tot burgerlijke ongehoorzaamheid

In verschillende plaatsen voeren cafés actie tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam hebben verscheidene horecagelegenheden op de Nieuwmarkt hun terrassen buitengezet, meldt Het Parool. In onder meer Alkmaar, Tilburg, Den Bosch en Doetinchem doen horecaondernemers hetzelfde.

Cafés die deelnemen aan de actie zullen in de meeste gevallen geen klanten bedienen. Zo worden de terrassen in Tilburg afgezet met linten, meldt Omroep Brabant. Café Arnhem op de Korenmarkt zet poppen op het terras, café De Ooievaar in Rotterdam-Delfshaven koos voor opblaaspoppen.

In Oosterhout heeft de burgemeester deelnemende cafés per brief laten weten dat zij een boete van 4.000 euro kunnen krijgen als ze alcohol schenken. In Amsterdam lijken sommige cafés zich niet te laten afschrikken door een mogelijke sanctie. “Het zou zomaar kunnen dat we ook koffie gaan schenken met appelgebak”, zegt Barry van den Berg van het Amsterdamse café Del Mondo tegen Het Parool. Hij is blij dat burgemeester Femke Halsema het kabinet vorige week opriep om de terrassen begin maart weer te openen.

“We hopen dat in het overleg van veiligheidsregio’s vanuit de andere burgemeesters eenzelfde oproep komt,” zegt Van den Berg. “Geef mensen dat perspectief. Wij kunnen veel beter over de veiligheid waken dan de gemeente nu doet in de volle parken. Wij zorgen voor de juiste afstand, dat mensen op afspraak komen en zich aan de regels houden.”

Het is een boodschap die ook andere horecaondernemers uitdragen. Zo deelt de uitbater van café Anneke in het Gelderse Wijchen condooms uit. De boodschap: “Bij ons is het veilig”.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde maandag dat de omzetdaling bij de horeca enorm is. In het vierde kwartaal zetten de Nederlandse horecabedrijven 44 procent minder om dan in het derde kwartaal. Bij cafés bedroeg de omzetdaling ruim 70 procent. Over heel 2020 was er bij de horeca sprake van een krimp van 34 procent.