Horeca in opstand: clubs, café’s en restaurants gaan nieuwe regels negeren

Niet de mensen maar in ieder geval wel de poppen zijn aan het dansen met de nieuwe maatregelen van het kabinet. En als het aan een groot aantal horecazaken ligt de bezoekers gewoon ook. Op sociale media kondigen clubs, café’s en restaurants, al dan niet openlijk, aan dat ze de nieuwe regels naast zich neer gaan leggen. Supermercado, een bekende cocktailbar annex restaurant in Rotterdam, laat op Instagram weten dat iedereen welkom blijft: “Gevaccineerd of niet-gevaccineerd, er is altijd plaats voor je in je favoriete plek.” De horecagelegenheid schrijft dat diversiteit en gelijkheid altijd voorop staat bij medewerkers en klanten. “We hebben alles gedaan wat de regering van ons vroeg: talloze reserveringen geweigerd, alles op 1,5 meter afstand. We ontvingen 30 gasten in een ruimte van meer dan 300 vierkante meter. Nu trekken we de lijn. En we weigeren gebruikt te worden als instrument om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren. We zijn geen middel voor beleid.”

Het zijn niet alleen de avond- en nachtgelegenheden die zich verzetten. Ook een koffiebar als Mecca sluit zich aan: “Wat bekrachtigend om te zien dat de horeca haar stem laat horen. En zo luidt ook die van ons: Jij bent welkom! Welke keuzes jij ook maakt. Wij zullen nooit vragen iets aan jezelf en aan je keuzes te veranderen. Een qr code voor toegang is voor ons daarom ook niets anders dan discriminatie, en dus geen optie. In plaats van mee te werken aan de verdeeldheid gaan wij juist voor gelijkheid en samen zijn. En laten wij graag zien dat we een plek zijn waar iedereen zich welkom en thuis mag voelen. Samen staan we sterk. Let’s unite.”

Zelfs in Lelystad kondigt Lemonakis aan de regels te negeren: “IEDEREEN IS WELKOM! Wij willen hierbij duidelijk maken dat wij niet mee willen doen aan de QR controle binnen de horeca per 25 september. De afgelopen 1,5 jaar zijn we de branche die het hardst is getroffen en we hebben het met ze alle al zwaar genoeg gehad! Met het uitrollen van een QR samenleving gaat de overheid naar onze mening een stap te ver. Het is niet aan de horeca om mensen te overtuigen en te controleren op een vaccin of een test om een avondje buiten de deur te mogen eten. Wij ontkennen niet wat er aan de hand is in de wereld en zijn ook zeker niet ‘tegen’, maar wij zijn VOOR gelijkheid. Wij respecteren een ieder zijn of haar keuze. In deze heftige tijd willen wij een plek blijven zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dus wees welkom, ook na 25 september!”

Horeca-tycoon Khalid Oubaha, uitbater van diverse horecagelegenheden in Nijmegen, Arnhem en Enschede, verklaart tegen het AD vaccinatiecontrole te weigeren. “Iemand die bij een van mijn zaken komt voor een kop koffie met gebak controleren op een QR-code? Het slaat nergens op. Ik vertik het om te doen. Het kabinet zoekt het maar uit, ik ben er helemaal klaar mee. Ik weiger om politieagent te spelen.”

In een persbericht laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten zich tegen de maatregel te verzetten. “Het is niet uit te leggen dat heel Nederland afscheid neemt van de 1,5 meter samenleving, terwijl de horeca juist extra restricties opgelegd krijgt. Ook vindt KHN het, net als het veiligheidsberaad, opmerkelijk dat het kabinet denkt dat een coronapas tot 00.00 uur dé oplossing is maar dat deze na 00.00 uur niet meer zou werken en dat daarom de horeca dan dicht moet. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Dit is het zoveelste bewijs van het gapende gat tussen de realiteit van Nederlanders en de Haagse werkelijkheid. We vrezen dan ook dat het gedaan is met het opvolgen en naleven van de regels door heel veel horecaondernemers. Zeker in combinatie met het stoppen van de financiële steun, is dit teveel gevraagd.” De organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat.

Op de persconferentie werd duidelijk dat de maatregelen zijn ingegeven door wat het kabinet de ‘discopiek’ noemt, een andere benaming voor de ‘dansen met Janssen’-blunder van minister Hugo de Jonge. Hij kondigde aan het begin van de zomer bij de introductie van versoepelingen aan dat wie zich met het Janssenvaccin liet inenten meteen het nachtleven in kan. Een besmettingsexplosie was het gevolg. Later bleek ook nog eens dat het vaccin pas na vier weken bescherming biedt, in plaats van de twee weken bij andere types.

De vraag is of de soep in de horeca uiteindelijk werkelijk zo heet gegeten gaat worden. Premier Rutte stelde op de persconferentie dat zaken die zich niet aan de regels houden het risico lopen door de overheid gesloten te worden. Ook niet alle klanten tonen zich enthousiast over het weigeren van controles. Zij zien de pas juist als een middel om weer ontspannen uit te kunnen gaan, zonder vrees voor besmetting. Premier Rutte wees er tijdens persconferentie nadrukkelijk op dat een recente peiling aantoont dat een meerderheid van de ondervraagden de invoering van de toegangscontrole steunt.