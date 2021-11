Horeca Leeuwarden tart coronamaatregelen en blijft open: ‘We zijn er klaar mee’

Veertig horecaondernemers uit Leeuwarden hebben gezamenlijk besloten de nieuwe coronamaatregelen opzij te schuiven en gewoon open te blijven na acht uur ’s avonds. Dat meldt Trouw. Vrijdag maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge bekend dat om de nieuwe coronagolf terug te dringen, er vanaf zaterdag een nieuw pakket aangescherpte maatregelen geldt, waaronder aangepaste openingstijden voor winkels en horeca.

‘We hebben altijd braaf meegewerkt. Maar soms moet je dwars zijn,’ zegt Ton Eijer, kroegbaas en voorzitter van de afdeling Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland, tegen de krant:

We willen met de actie laten zien dat we klaar zijn met de maatregelen. Het is mooi geweest. Telkens weer is er iets aan de hand en wordt er aan het knopje horeca gedraaid. We hebben de afgelopen anderhalf jaar altijd braaf meegewerkt: met openingstijden, QR-codes, zitplaatsen, looproutes, het beperken van mensen. En nu kunnen we net een paar weken een soort van normaal onze bedrijven runnen. En moeten we het wéér allemaal omgooien.

Volgens de samenspannende horecabedrijven zijn de nieuwe maatregelen buiten proportie, omdat ‘volgens het RIVM zelf 2,9 procent van alle besmettingen uit de horeca komt’. Voor de persconferentie reageerde Koninklijke Horeca Nederland al op de uitgelekte maatregelen door aan te kondigen dat de grens was bereikt ‘na ruim 20 maanden falend overheidsbeleid’. In Leeuwarden laat men weten dat de deur wel zal worden gesloten als er handhaving langskomt: ‘Maar we willen echt een boodschap afgeven: we zijn er klaar mee.’