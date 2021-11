Horeca om 19 uur dicht, sport zonder publiek

Er valt weer een deken over Nederland. Volgens diverse media kondigt het demissionaire kabinet vanavond aan dat met ingang van zaterdag de horeca om 19 uur moet sluiten. Datzelfde geldt voor zogeheten niet-essentiële winkels. Sportwedstrijden mogen doorgaan maar alleen zonder publiek. Oranje kan dinsdag de kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen spelen maar wel in een lege Kuip.

Daarnaast adviseert het kabinet om thuis maximaal vier bezoekers te ontvangen. Ook wordt er op gehamerd dat thuiswerken in principe de norm is. De ingrijpende maatregelen zullen voorlopig voor een periode van drie weken gelden, tot 5 december. Het kabinet grijpt in omdat de coronabesmettingscijfers veel harder stijgen dan verwacht werd.

Volgens de berichten zou het kabinet de zwaar getroffen cultuursector, in tegenstelling tot eerdere berichten, dit keer sparen. Theaters en bioscopen mogen open blijven als is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de horeca in die faciliteiten. Het OMT had geadviseerd de cultuurpaleizen te sluiten. Ook stelde het OMT voor de horeca om 18 uur te sluiten maar het kabinet wil de mogelijkheid behouden om vroeg te dineren. De lockdown light duurt vooralsnog ook een week langer dan het OMT adviseerde.

Alle grote, ongeplaceerde evenementen, zoals festivals, worden verboden. Of dat ook betekent dat Sinterklaas geen intochten mag houden wordt nog bekeken. Zo zijn er meer details en maatregelen waarover nog geen definitieve beslissing is gevallen. Het kabinet dat vandaag vergadert moet nog besluiten of en hoe het gebruik van de coronapas aangescherpt gaat worden. De invoering van het 2G-beleid, waarbij mensen die gevaccineerd of genezen zijn extra mogelijkheden krijgen, staat nog ter discussie. In de Tweede Kamer bestaat weerstand tegen die maatregel, die inmiddels wel is ingevoerd in Oostenrijk en verschillende Duitse deelstaten.

Op de persconferentie die om 19 uur begint wordt duidelijk welke maatregelen echt ingevoerd gaan worden.

