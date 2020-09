Horeca woedend over vervroegde sluitingstijden

De donderdag uitgelekte plannen van het kabinet om cafés in de randstad eerder te sluiten, vallen slecht bij de horeca. Koninklijke Horeca Nederland noemt de plannen tegenover de NOS ‘buitenproportioneel’ en ‘pure symboolpolitiek’.

“Twee weken geleden zei premier Rutte nog dat het veilig is in de horeca”, reageert directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in het NOS Radio 1 Journaal. Voor de hele sector is dit een klap in het gezicht, zegt Beljaarts. “Het probleem verplaatst zich. Ik voorzie ook grote handhavingsproblemen voor de politie en boa’s op het moment dat iedereen naar buiten gaat. Het is naïef om te denken dat iedereen dan een boek gaat lezen”, aldus de directeur van KHN.