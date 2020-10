Horecabaas over schokkende lockdownparty: ‘Reacties zijn overtrokken’

Beelden van een drinkende, dansende en zingende menigte in een partytent op het Plein in Den Haag verspreidden zich woensdagavond even gretig als het coronavirus onder een zangkoor. De eigenaar van de horecazaak, John Prins, is geïrriteerd over de afkeurende reacties. Hij stelt tegenover Omroep West dat het geen feest was, dat de muziek om 21:30 uur werrd stopgezet, de tent om 22 uur werd gesloten en dat er nog getracht is de gasten tot zitten te manen.

Prins komt geïrriteerd over, na alle commotie. Vooral omdat hij maandenlang geprobeerd heeft om zich aan de regels te houden. ‘Het nieuws zou vandaag moeten zijn hoe de horeca het slachtoffer van de crisis is. Hoe we de helft van het jaar dicht moeten en hoe we het personeel moeten blijven betalen.’

De beelden die de wereld schokten werden gemaakt door een correspondent van de BBC:

De correspondent weerspreekt de verklaring van de eigenaar. Anna Holligan maakte de beelden tussen 21:35 en 22:10, meldt ze op Twitter. Ze legt uit dat horecaeigenaren van omliggende panden steen en been klagen over de bewuste horecazaak omdat dit soort taferelen zich daar ieder weekend afspeelden.

For context. Video shot this evening (by me) between 2135 & 2210. I’m equidistance between bar & entrance to Dutch parliament. NL has one of the most rapidly rising infection rates in the world. At least 6,663 Dutch people killed by #COVID19 report running @BBCWorld #Netherlands https://t.co/cIXwEcvyGW pic.twitter.com/CutnBEewDE — anna holligan 🎙 (@annaholligan) October 14, 2020

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) distantieert zich van de videobeelden. “In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, stelde directeur Dirk Beljaarts in een verklaring.

Op meerdere plaatsen in het land werden horecazaken op de laatste avond nog massaal bezocht. In de Rotterdamse Witte de Withstraat zong een menigte ‘You’ll never walk alone’. Daarbij was onduidelijk of het lied was gericht aan het virus zelf of dat de zangers gewoon slecht geïnformeerd zijn over de mogelijk massale gevolgen van besmetting.

De regering is overgegaan tot het sluiten van de horeca omdat uitgaansgelegenheden de afgelopen weken te vaak bron bleken van grote clusters besmettingen die soms tot in de honderden gevallen liepen. Volgens het kabinet was het voor wat betreft handhaving ondoenlijk een onderscheid te maken tussen zaken die zich wel om de volksgezondheid bekommeren en zij die dat niet deden. Daarom is besloten alle zaken te sluiten.