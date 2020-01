Dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord heeft onthutsende beelden vrijgegeven, waarop te zien is dat varkens ernstig worden mishandeld in één van de grootste Nederlandse slachthuizen. Bij aankomst worden dieren op brute wijze uit vrachtwagens geslagen, zieke dieren worden opgejaagd en kreupele dieren worden aan hun staart getrokken.

De verboden praktijken werden aan het licht gebracht door een groep vrijwilligers die undercoverbeelden maakten in het varkensslachthuis. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de beelden in handen en ruim 100 uur aan beeldmateriaal doorgespit.

De undercoverbeelden zijn gemaakt in het bedrijf Westfort in IJsselstein, waar biologische varkens en varkens met een Beter Leven Keurmerk worden geslacht. Elke dag worden daar zo’n tienduizend varkens geslacht.

Slachthuis Westfort wil het modernste vleesbedrijf van de wereld zijn en heeft dierenwelzijn, naar eigen zeggen, hoog in het vaandel staan. “Wij vinden dat mensen een eerlijk beeld moeten krijgen van hoe dieren worden gehouden, getransporteerd en geslacht”, zegt een van de vrijwilligers van Ongehoord tegen RTL.

Slachthuizen lijken in niets op de natuurlijke omgeving waar varkens zich veilig voelen. Bij aankomst ruiken de dieren de urine van gestresste soortgenoten, waardoor zij weten dat er gevaar dreigt. Lagere slachtsnelheden zullen hier niets aan veranderen. #slachthuizen #varkens — Ongehoord (@OngehoordNL) January 31, 2020

Volgens RTL Nieuws is het elke dag wel één of meerdere keren raak. Tijdens de afranselingen wordt een soort peddel gebruikt, die is bedoeld als rammelaar om de dieren in beweging te krijgen. Ook varkens in het nauw worden toch hard geslagen door stalmedewerkers en chauffeurs.

In de instructies van toezichthouder NVWA staat dat bij het afladen van de dieren stress zo veel mogelijk beperkt moet worden. Ook dat dieren de tijd en ruimte moeten krijgen om zelf de juiste kant op te lopen, en ze mogen niet uit de vrachtwagens worden gesleept. Opmerkelijk is dan ook dat de NVWA werkelijk niets doet tegen de wanpraktijken en zelfs medeplichtig is. Op de beelden is namelijk te zien dat NVWA dierenartsen ook meedoen aan de mishandelingen. Westfort verklaarde aan RTL Nieuws dat het bedrijf in de tweede helft van 2019 geen enkele officiële waarschuwing of boete heeft gekregen van de toezichthouder voor het mishandelen van varkens opgelegd.

Schokkend! Én volledig voorspelbaar: in slachthuizen worden varkens mishandeld. Zelfs onder het oog van @_NVWA en ‘vrijwillig cameratoezicht’. https://t.co/sEUqrggUH0 — Varkens in Nood (@varkensinnood) January 31, 2020

Westfort zegt te zijn geschrokken van de beelden en neemt per direct maatregelen.”Laat er geen enkel misverstand over bestaan: wij doen alles wat nodig is om herhaling te voorkomen. Dit is in lijn met de reputatie van ons bedrijf dat gezien wordt als toonaangevend op het gebied van dierenwelzijn”, zegt het slachthuis in een reactie tegen RTL Nieuws.

Het bedrijf zegt dat bestaande permanente cameratoezicht inmiddels is geïntensiveerd. Een team met onder anderen twee eigen dierenartsen monitoren nu structureel de beelden. Er is een onderzoek ingesteld en de regels op stal zijn aangescherpt. Daarnaast laat het slachthuis weten dat de rammelaar inmiddels niet meer wordt gebruikt.

Minister Schouten van Landbouw is ook erg geschrokken van de beelden en gaat ingrijpen bij de Nederlandse slachthuizen. De hoge productiesnelheid zou ervoor zorgen dat de NVWA geen goed toezicht kan houden op het welzijn van de dieren. Dat de nadruk nu teveel ligt op kostenbesparing, gaat ten koste van het dierenwelzijn. Ook gaat de minister om opheldering vragen bij de NVWA over waarom de toezichthouder niet ingrijpt en zelfs meedoet aan dierenmishandeling.

De minister wil cameratoezicht in slachthuizen verder invoeren, maar wil de verwachtingen daarvan temperen. Want ondanks dat Westfort volledig was voorzien van cameratoezicht, hebben deze horrorpraktijken toch kunnen plaatsvinden.

Dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood maakte eerder deze maand ook bekend dat varkens levend worden gekookt. Dat bleek uit rapporten die Varkens in Nood ontving van de NVWA. Uit de documenten, die gaan over de periode januari 2018 tot en met juli 2019, blijkt dat in sommige gevallen slecht gecontroleerd werd of de dieren buiten bewustzijn waren, met als gevolg dat varkens gillend en hevig trappelend in gloeiend heet water verdrinken. NVWA inspecteurs waren daar in anderhalf jaar tijd zes keer getuige van.