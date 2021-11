Hoteltopman stapt na bedreigingen Baudet-aanhang uit coronadebat

Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillion Hotels, mengt zich niet meer in het openbare coronadebat. Sinds Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet opriep de hotelketen te boycotten, wordt Ginjaar met de dood bedreigd en krijgen hij en zijn gezin politiebescherming. Dat meldt het FD.

Al sinds het begin van de coronacrisis, reageert Ginjaar in videoboodschappen op de door het demissionaire kabinet genomen maatregelen. In die boodschappen schaarde hij zich veelal achter de maatregelen en legde uit hoe de hotelketen er op een positieve manier mee omging. Reden voor Baudet om via Twitter zijn aanhang op te stoken tegen Ginjaar. Met succes, want de anonieme doodsbedreigingen stroomden direct binnen. Na overleg met de directie is besloten geen uitlatingen meer te doen over het coronabeleid.

Na de persconferentie van deze week, verspreidde Ginjaar opnieuw een filmpje. Ook dat leidde direct weer tot ‘een hausse aan agressieve reacties en bedreigingen’. De video is inmiddels verwijderd. Op LinkedIn schrijft hij Ginjaar nog wel dat ‘de toon van deze kritiek – met name op social media – steeds grimmiger en agressiever wordt. Het is een toon waarin wij ons niet herkennen en willen herkennen.’