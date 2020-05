Viroloog: houd bij met wie u contact heeft en schrijf telefoonnummers op

Nadat eerder al de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern opriep om dagelijks even op te schrijven waar je bent geweest en met wie je contact hebt gehad, houdt de Belgische viroloog Emmanuel André nu een vergelijkbaar pleidooi. “Maak er een gewoonte van om bij te houden met wie u nauw contact heeft gehad, inclusief telefoonnummers”, twittert hij.

Dès demain, prenez l’habitude de prendre note des personnes avec qui vous avez des contacts rapprochés, y compris leur numéro de téléphone. De cette façon, au cas où vous tombez malade, ces personnes pourront recevoir un accompagnement adéquat… #TousEnsemble — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 3, 2020

Volgens André, die coördinator is van het Belgische comité dat zich bezighoudt met contact tracing, kan een dergelijk dagboek helpen bij de opsporing van coronabesmettingen, nu de lockdownmaatregelen weer worden versoepeld. Het Laatste Nieuws schrijft:

‘Contact tracing’ is onderdeel van de exitstrategie die vanaf vandaag van start gaat. Zodra een arts een Covid-19-besmetting vaststelt, zal de besmette persoon gecontacteerd worden door een ‘contact center’ in zijn gewest, om een lijst van contacten op stellen van mensen met wie de persoon de afgelopen twee weken contact heeft gehad.

Enkele weken verwachtten overheden nog dat corona-apps uitkomst zouden bieden, maar de ontwikkeling daarvan verloopt voorlopig allesbehalve gesmeerd. De Nederlandse uitvinder van bluetooth, Jaap Haartsen, verklaarde enkele weken geleden dat de door hem ontwikkelde technologie niet geschikt is voor contactonderzoek.

Omdat met bluetooth op dit moment moeilijk is vast te stellen hoe dichtbij je in de buurt bent geweest van iemand (en of er bijvoorbeeld een raam tussen zat), bestaat er het gevaar dat een app tot veel vals-positieven leidt. Tijdens een hoorzitting over een corona-app in de Tweede Kamer, waarbij de deelnemers op veilige afstand van elkaar zaten, detecteerde security-expert Ronald Prins 40 bluetooth-adressen.

Toch even 40 bluetooth mac adressen gescoord in de Oude Zaal. pic.twitter.com/bCN061UMAZ — Ronald Prins (@cryptoron) April 22, 2020

cc-foto: Daniel Friesenecker