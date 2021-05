Hugo de Jonge belooft weer eens wat

De gebroken beloftes van Hugo de Jonge zijn inmiddels bijna even legendarisch als het geheugenverlies van Mark Rutte.

In april vorig jaar beloofde hij dat er nog dezelfde maand een corona-app zou zijn. De door De Jonge georganiseerde appathon waar het programma moest worden ontwikkeld werd een fiasco en de CoronaMelder kwam uiteindelijk pas in het najaar beschikbaar.

In augustus verklaarde de bewindsman tijdens een persconferentie dat de GGD’s dankzij bron- en contactonderzoek “goed zicht” hadden “op de lokale besmettingen”. Een dag later moesten de GGD’s van Amsterdam en Rotterdam het bron- en contactonderzoek vanwege capaciteitsproblemen beperken – een probleem waarvoor het ministerie van De Jonge weken daarvoor al was gewaarschuwd.

In februari beloofde de minister van Volksgezondheid dat een quarantaineplicht voor reizigers uit risicogebieden er in maart zou komen. Dat lukte niet. Die plicht wordt nu begin volgende maand van kracht.

In maart zei De Jonge dat elke Nederlander die dat wil, op 1 juli een eerste prik zou hebben gehad. Later werd dat begin juli en inmiddels rekent hij erop dat half juli vrijwel iedereen een eerste prik zal hebben gekregen. De reden: leveringsproblemen met het Janssen-vaccin.

Zondag deed de minister van VWS een nieuwe belofte: voor 1 september is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. “De tweede prik verwacht ik in de tweede helft van augustus bij iedereen te kunnen hebben gezet”, zei hij bij WNL op Zondag. Ook noemde hij het een “reëel scenario” dat we in september af kunnen van de mondkapjesplicht en social distancing. Het klinkt realistisch, maar omdat De Jonge het belooft houd je toch je hart vast.